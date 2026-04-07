Bis zu 500 Athleten im Einsatz Europäischer Karate-Nachwuchs kommt in die EPG Arena 07.04.2026, 12:11 Uhr

i Am Samstag werden sich viele Nachwuchskarateka beim Krokoyama-Cup in der EPG Arena in Koblenz tummeln. Jürgen C. Braun

Hoch her geht es am kommenden Wochenende in der EPG Arena in Koblenz. Dort werden in insgesamt 40 Einzeldisziplinen die Sieger bei den rheinland-pfälzischen Karate Open ermittelt.

Der rheinland-pfälzische Karate-Verband veranstaltet am Samstag, 11. April, die Karate Open (Krokoyama-Cup) in der Koblenzer EPG Arena. Die Karate Open gilt als eines der größten Nachwuchsturniere in Europa. Es werden Einzel-Wettbewerbe in Kata und Kumite mit insgesamt bis zu 500 Teilnehmern ausgetragen.







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