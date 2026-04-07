Europäischer Karate-Nachwuchs kommt in die EPG Arena
Hoch her geht es am kommenden Wochenende in der EPG Arena in Koblenz. Dort werden in insgesamt 40 Einzeldisziplinen die Sieger bei den rheinland-pfälzischen Karate Open ermittelt.
Der rheinland-pfälzische Karate-Verband veranstaltet am Samstag, 11. April, die Karate Open (Krokoyama-Cup) in der Koblenzer EPG Arena. Die Karate Open gilt als eines der größten Nachwuchsturniere in Europa. Es werden Einzel-Wettbewerbe in Kata und Kumite mit insgesamt bis zu 500 Teilnehmern ausgetragen.