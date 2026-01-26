Der erste Auswärtspunkt ist da: Der Bundesliga-Neuling TuS Kirchberg nimmt am Doppelspieltag in NRW einen Zähler aus Rösrath mit. Einen Tag später gibt es eine klare 0:3-Niederlage bei den Düsseldorfer Keglern.

Schlusslicht TuS Kirchberg hat kurz vor dem regulären Saisonende in der 1. Bundesliga im Sportkegeln auswärts das erste Mal gepunktet. Kirchberg entführte aus Rösrath den Zusatzzähler. An Tag zwei des „NRW-Wochenendes“ gab es eine klare Niederlage bei den Düsseldorfer Keglern.

CfK Rösrath – TuS Kirchberg 2:1. Schon zu Zweitliga-Zeiten lag den Hunsrückern das Geläuf in Rösrath, damals entführte man schon oft Zählbares aus dem Bergischen Land. Und im ersten Duell in der 1. Bundesliga nahmen die Kirchberger einen Punkt beim Tabellensiebten mit, ihren ersten in der Fremde in dieser Saison.

Der erste Block um Ferdinand Fuchss und Falko Stockter stellte die Weichen auf den Punktgewinn. Die Rösrather Benjamin Schmitz (838/8) und Sven Habeth (819/7) brachten nicht ihre volle Leistungsfähigkeit aufs Parkett. Kirchberg war da und setzte die richtigen Akzente: Fuchss spielte sich konzentriert zu starken 868/11, Stockter daneben schloss seinen Durchgang mit 849/9 ebenfalls vor den Hausherren ab. Kirchberg hatte im Mittelblock durch Markus Adams (776/3) und Marco Thees (755/1) nur wenig entgegenzusetzen. Lars Kirschbaum (903/12) war hier das Maß aller Dinge. Friedhelm Kohlhoff (814/5) blieb hinter Kirchbergs erstem Block zurück.

Ein paar Wertungen fehlten den Kirchbergern noch zum Punktgewinn, Matthias Bender und Andreas Martin sollten das Ding nach Hause schaukeln. Martin konnte mit 764/2 nicht helfen, während der Rösrather Niklas Wörster (808/4) patzte. Die Entscheidung sollte zwischen Bender und Dominik Schmitz (866/10) fallen. Bender musste 814 Holz toppen – und schaffte das mit 818/6 geradeso. Der erste Auswärtspunkt war in trockenen Tüchern.

SG Düsseldorfer Kegler – TuS Kirchberg 3:0. Die Halle der SG in Düsseldorf war gesperrt, deshalb musste der Tabellendritte auf die Bahn nach Neuss ausweichen – und ließ den Kirchbergern dort keine Chance. Falko Stockter (826/7) gelang es als Einzigem, einen Düsseldorfer (Stephan Senger mit 817/6) zu übertrumpfen, die restlichen Kirchberger (Fuchss 784/3, Thees 787/4, Adams 811/5, Bender 766/2 und Torsten Klingels 742/1) waren alle schlechter als der schlechteste Düsseldorfer, die mit Marvin Panneck (862/12) den Top-Akteur des Tages stellten.

Noch zwei Spieltage stehen in der regulären Saison an. Am Samstag (13 Uhr) kann Kirchberg auf der heimischen Bahn im Kirchberger Hof mit einem 3:0-Sieg gegen den SKV Trier die Rote Laterne an die Gäste abgeben und sich in eine bessere Position für die nach der Saison anstehende Abstiegsrunde bringen. Am 18. und letzten Spieltag muss Kirchberg am 7. Februar noch zum Derby nach Münstermaifeld (6.), danach beginnt am 21. Februar die Abstiegsrunde. Zwei Mannschaften steigen ab.