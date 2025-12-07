Tigers verlieren knapp Erste Saisonniederlage lässt Meisterjubel verstummen Olaf Paare 07.12.2025, 19:51 Uhr

i Kopfüber: Der Bad Kreuznacher Mohamed Esleem und der Schifferstädter Tolgahan Karatas (links) lieferten sich einen hochwertigen Kampf. Klaus Castor

Bis zum letzten Kampf führten die Wrestling Tigers im Spitzenduell mit dem VfK Schifferstadt. Den verloren sie aber und damit auch den Kampf um die Meisterschaft in der Rheinland-Pfalz-Liga.

Für die Ringer und Betreuer des VfK Schifferstadt gab es kein Halten mehr. Als ihr Talent Musa Günes seinen Bad Kreuznacher Kontrahenten Mohammad Samra geschultert hatte, rannten alle auf die Matte und begruben den Matchwinner unter sich. Mit einer 16:15-Führung waren die Wrestling Tigers des VfL in den letzten Kampf des Abends gegangen, durch den Vierer triumphierten die Gäste mit 19:16.







