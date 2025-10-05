Erste Heimniederlage für den TuS Kirchberg in der 1. Bundesliga im Sportkegeln: Die SG Düsseldorfer Kegler nahm alle drei Punkte aus dem Kirchberger Hof mit.

Die Sportkegler des TuS Kirchberg bekommen weiterhin den rauen Wind der 1. Bundesliga zu spüren und mussten sich nun erstmals auch zu Hause geschlagen geben. Gegen die SG Düsseldorfer Kegler kamen die Hunsrücker unter die Räder beim 0:3 (5099:5234 Holz).

Sechster Spieltag und viertes Heimspiel für Kirchberg: Dieses Mal hatte sich ein weiterer Hochkaräter der Bundesliga angekündigt. Und die SG Düsseldorfer Kegler war nach ihrer Pleite bei Kamp-Lintfort auf Wiedergutmachung aus. Doch Kirchberg wollte eigentlich die positiven Ergebnisse aus den ersten Heimspielen (drei 2:1-Siege) mitnehmen und auch die Rheinländer im Kirchberger Hof bezwingen.

Nach Fuchss’ starker Leistung liegt der TuS in Führung nach Block eins

Neben Matthias Bender war einmal mehr Ferdinand Fuchss für den Start der Hunsrücker zuständig. Doch beide bekamen direkt mächtig Gegenwind der Gäste, insbesondere Niklas Kleinlosen (899/11) spielte stark. Das Glück der Hausherren: Frank Kremer (838/3) fand überraschend wenig Mittel für die Kirchberger Bahn. Die Hausherren spielten sich im weiteren Verlauf wieder ins Rennen und besonders Fuchss nahm noch einmal die Verfolgung von Kleinlosen auf. Doch am Ende behielt der Düsseldorfer die Nerven und setzte sich gegen Fuchss, der mit 890/10 endlich mal an der 900 Holz-Marke kratzte, durch. Bender kam auf 884/8 und brachte seine Mannschaft damit zwar in Führung, der Abstand zu den Gästen war allerdings alles andere als komfortabel.

Falko Stockter und Markus Adams kamen im zweiten Block nur schwer ins Spiel – anders einmal mehr Düsseldorf, für die Marvin Panneck (852/6) eine bombige erste Hälfte ablieferte. Daran hatten die Gastgeber zu knabbern und spätestens als dann auch Dirk Kremer (884/9) in Halbzeit zwei noch mal mächtig aufdrehte, waren bei den Hunsrückern alle Alarmglocken am Läuten. Adams erwischte einen gebrauchten Tag und konnte mit 849/5 nicht zufrieden sein. Stockter daneben steigerte sich zwar im Vergleich zur Vorwoche auf 870/7 – doch der Block ging an Düsseldorf. Kirchberg lag nur noch mit 21 Holz in Führung.

Gäste-Ass Valentin Olbricht stiehlt allen die Show mit 918 Holz

Der letzte Block versprach dann für die Hausherren eine absolute Mammutaufgabe. Denn mit Valentin Olbricht stand für Düsseldorf noch ein absoluter Ausnahmekönner auf der Bahn – daneben war auch mit Thomas Fischer noch viel Erfahrung am Start. Andreas Martin und Torsten Klingels mussten also ihr absolutes Maximum abrufen, um sich der drohenden Niederlage entgegenzustemmen. Klingels stemmte sich der Niederlage mit allem, was er hatte entgegen, doch mit 825/2 war kein Kraut gegen die Gäste gewachsen. Fischer (843/4) tat, was er tun musste, während Olbricht allen die Show stahl und mit 918/12 das beste Ergebnis des Tages auflegte. Martin fand keine Einstellung zur Bahn und konnte die Niederlage mit 781/1 nicht mehr verhindern.

Unterm Strich stand eine hochverdiente Heimpleite – die sowohl der starken Leistung der Gäste, aber auch dem schwachen Auftritt der Hausherren anzurechnen ist. Kirchberg muss sich am Samstag (13 Uhr) daheim im Aufsteigerduell gegen Rösrath definitiv steigern. red