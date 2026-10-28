Masters-DM in Ulm Erste Einzelmedaille ist für Zurmühlen ein Riesen-Ding Olaf Paare 28.10.2026, 08:10 Uhr

i Gibt alles, um sich die Bronzemedaille in der Ü60 zu sichern: Ralph Zurmühlen vom KSV Bad Kreuznach. Stefan Senft

Medaillen sämtlicher Farben holten die Masters-Athleten des KSV Bad Kreuznach bei der DM in Ulm. Mit zwei Siegen war Sandra Schmidt einmal mehr herausragend.

Nicht nur die Talente und die starken Leistungsklassen-Frauen des KSV Bad Kreuznach räumten auf nationaler und internationaler Ebene ab. Auch die Masters-Athleten wussten zu überzeugen, sammelten bei der DM in Ulm einige Medaillen ein.Das galt einmal mehr für Sandra Schmidt, die in der Ü55 sowohl im Kajak-Einer (K1) als auch im Canadier-Einer (C1) Deutsche Meisterin wurde.







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