Medaillen sämtlicher Farben holten die Masters-Athleten des KSV Bad Kreuznach bei der DM in Ulm. Mit zwei Siegen war Sandra Schmidt einmal mehr herausragend.
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Nicht nur die Talente und die starken Leistungsklassen-Frauen des KSV Bad Kreuznach räumten auf nationaler und internationaler Ebene ab. Auch die Masters-Athleten wussten zu überzeugen, sammelten bei der DM in Ulm einige Medaillen ein.Das galt einmal mehr für Sandra Schmidt, die in der Ü55 sowohl im Kajak-Einer (K1) als auch im Canadier-Einer (C1) Deutsche Meisterin wurde.