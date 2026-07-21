19. Vielseitigkeitsturnier Erfolgreicher Abschluss an den Zellersbucher Maaren 21.07.2026, 10:48 Uhr

i Ann-Kathrin Krämer-Saur aus Müllenbach wurde beim 19. Vielseitigkeitturniers ihres RZFV Geisbüschhof in der Klasse A Achte. JoYa Fotografie

Zum 19. und letzten Mal haben sich mehr als 100 Reiter-Pferde-Paare beim Vielseitigkeitsturnier an den Zellersbucher Maaren gemessen. Auf dem Gelände in Kaisersesch und Landkern entstehen Photovoltaikanlagen.

Erfolgreicher Abschluss einer Ära: Das 19. Vielseitigkeitsturnier des RZFV Geisbüschhof hat zum letzten Mal an den Zellersbucher Maaren auf der Gemarkung Landkern Zuschauer und Teilnehmer begeistert. Am Samstag wurde auf dem Gelände des Geisbüschhofs ein abwechslungsreiches Programm geboten.







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