Bei den Deutschen Meisterschaften im Schießen überzeugten die Schützen des Wissener SV in allen Belangen. Gleich mehrere Medaillen konnten mit in die Heimat genommen werden.

﻿Erfolgreiche Deutsche Meisterschaften für den Wissener SV in München. Für die Schützen von der Sieg beziehungsweise solche, die dem Wissener Luftgewehr-Bundesliga-Team angehören, gab es auf der Olympia-Anlage von 1972 zwei Einzel- und drei Mannschaftsmedaillen. Den größten Erfolg feierte Max Ohlenburger, der seit einem Jahr in der Liga für den WSV antritt, im KK-Liegendwettkampf. Der Hesse sicherte sich mit 628,5 Ringen den Titel. Kevin Zimmermann freute sich in der Klasse SH1/AB1 über Bronze (408,3).

In blendender Verfassung präsentierte sich auch Sophie Scholz, die nach dem Luftgewehr-Vorkampf auf Rang drei lag und nach dem Endkampf auf Position acht einkam. Scholz führte das Wissener Luftgewehr-Trio mit Denise Palberg und Franziska Stahl an, die mit 1880,2 Ringen Mannschafts-Silber einfuhren. Im KK-Liegendkampf schoss Scholz für die SG Heepen und gewann als Dritte eine weitere Medaille. Auch Max Ohlenburger gab sich mit einem Edelmetall nicht zufrieden. Mit dem Luftgewehr-Team des SV Goddelsheim wurde er Vizemeister. Stahl und Ohlenburger gaben mit ihrem vierten Platz mit dem Luftgewehr zudem ein starkes Mixed-Team ab.

Burkhard Müller, Schießmeister Wissener SV

„Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen unserer Schützen und haben auch gezeigt, dass wir guten Nachwuchs haben, von dem man in den nächsten Jahren noch einiges erwarten kann“, sagt Wissens Schießmeister Burkhard Müller. Das hervorstechende Ergebnis lieferte Lana Brucherseifer ab, die im KK-Dreistellungskampf starke 1158 Ringe erzielte und in der Endabrechnung Platz zehn belegte. Im KK-Liegend-Team der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Gering trug sie zum fünften Platz bei.

Der Wissener SV zeigte einmal mehr, warum er zur nationalen Schießsport-Elite gehört. Die Fahrt aus München zurück in den Westerwald dürfte mit einigen Medaillen im Gepäck sicherlich entspannter geworden sein.