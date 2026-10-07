Theresa Pekrul ausgezeichnet Erfolgreich auf der Matte, engagiert für den Nachwuchs 07.10.2026, 12:48 Uhr

i Eine besondere Auszeichnung erhält Kickboxerin Theresa Pekrul (Zweite von rechts). Es gratulieren (von links) Christian Baldauf (Chef von Lotto Rheinland-Pfalz), Florian Birkmeyer (ständiger Vertreter des Chefs der Staatskanzlei) und Monika Sauer, Präsidentin des Sportbunds Rheinland. Peter Seydel. LSB/Peter Seydel

In Koblenz erhält Theresa Pekrul vom SC Rhein-Nahe eine besondere Auszeichnung: Ein Stipendium, mit dem ihr vielfältiges Engagement gewürdigt wird.

Sie gehört zu den erfolgreichen jungen Kickboxerinnen Deutschlands, steht regelmäßig bei nationalen und internationalen Wettkämpfen auf der Matte. Zugleich gibt Theresa Pekrul ihre Erfahrungen an die nächste Generation weiter. Für ihr Engagement wurde die 19-Jährige aus Langenlonsheim mit dem StipS – Stipendium für junges Engagement im Sport der Sportjugend Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.







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