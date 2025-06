So hatten sich die Macher des ERC Diez die Landesmeisterschaft nicht vorgestellt. Nach vielversprechendem Beginn zog ein Unwetter auf, was ihnen große Flexibilität abverlangte. Doch auch diese Prüfung meisterten die Organisatoren mit Bravour.

Die rheinland-pfälzische Landesmeisterschaft im Rollsport ist Geschichte und wird vielen noch lange in positiver Erinnerung bleiben, denn die monatelange Vorbereitung hat sich ausgezahlt: Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, bilanzieren die Organisatoren des gastgebenden ERC Diez. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 35 Grad waren die Titelkämpfe nicht nur für die Sportlerinnen und Sportler, sondern auch für das Organisationsteam eine echte Herausforderung. Dieses hatte in den Tagen vor dem Event wohl mehr Zeit auf der Anlage als im eigenen Zuhause verbracht, mit sichtbarem Ergebnis: Zahlreiche Pavillons, Zelte und Stände für Verpflegung, Merchandise und Schattenplätze sorgten für ein angenehmes Ambiente.

160 Starter in 35 Kategorien

Die feierliche Eröffnungszeremonie wurde von den Läuferinnen des ERC Diez gestaltet. Dabei präsentierte man die teilnehmenden Vereine mit kunstvoll gestalteten Vereinsschildern. Mit dabei waren neben den Gastgebern anderem der TV 1891 Weitersburg, Rollsport 2006 Mainz, die SF Höhr-Grenzhausen, der ASV Landau sowie als länderübergreifender Gast der 1. ERC Saarbrücken. Den Anfang machte traditionell der Nachwuchs, der trotz des jungen Alters bereits von den Wertungsrichtern beurteilt wurde. Auch RPIRV-Verbandspräsidentin Iris Oswald war vor Ort und brachte ihre Expertise in die Bewertung ein. Insgesamt gingen rund 160 Kinder und Jugendliche in 35 Kategorien an den Start – eine beeindruckende Teilnehmerzahl.

Auf ein heranziehendes Unwetter reagierte das Organisationsteam schnell und umsichtig, denn in kürzester Zeit wurde der gesamte Wettbewerb in die Sporthalle am Campus nach Altendiez verlegt. Trotz des logistischen Kraftakts mit knapp 300 betroffenen Personen betrug die Verzögerung nur etwa eine Stunde – eine Meisterleistung der Organisatoren. Der ERC Diez konnte in zahlreichen Kategorien beeindruckende Erfolge erzielen. In der Gruppe Minis belegte Rosalia Dinnella den ersten Platz, gefolgt von Sarah Kijas auf Platz zwei. Beittiel Tesfay erreichte Rang vier, während sich Melanie Cosic über Platz fünf freuen durfte.

ERC überzeugt in vielen Klassen

Auch in der Anfängergruppe 3a schnitt der ERC sehr erfolgreich ab: Emilia Lotz gelang erstmals der Sprung auf Platz eins, Freya Funderburk wurde Zweite. Selina Jalloul Turki belegte Rang vier, Lilly Auert folgte auf Platz sechs, Marlon Schulz auf Platz acht und Felicitas Schäfer komplettierte das starke Ergebnis mit Platz neun. Ebenfalls zum ersten Mal konnte sich Daria Kusmaul in der Anfängergruppe 3b nach einer sehr guten Leistung Platz eins sichern. Einen starken dritten Platz erreichte Natalina Berhane. Helena Kijas belegte Rang fünf, dicht gefolgt von Sarah Hanß auf Platz sechs. Auch wenn Linn Biermann bei den Freiläufern in ihrer Gruppe ohne Konkurrenz antrat, soll ihre sehr gute Leistung nicht unerwähnt bleiben – auch bei stärkerer Konkurrenz hätte sie gute Chancen auf den ersten Platz gehabt.

In der Gruppe Freiläufer 3 überzeugte Liana Oster mit einer starken Vorstellung und sicherte sich Platz eins. Ihre Vereinskameradin Ewa Yochewa war ihre stärkste Konkurrentin und belegte knapp dahinter den zweiten Platz. Chantal Sandrine Kroos kam auf Rang sechs, Medina Maria Gültekin wurde Neunte. Auch Jolin Heinemann trat in der Gruppe Figurenläufer 1 alleine an, glänzte jedoch mit einem überzeugenden Auftritt, der vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurde.

Diezerinnen glänzen auch im Frauen-Fekd

Bei den etwas älteren Figurenläufern 2 verpasste Sophia Arnold nur denkbar knapp den Sieg, konnte sich aber über einen sehr guten zweiten Platz freuen. In der Gruppe Figurenläufer 3 war der ERC Diez ebenfalls vertreten. Angelina Wilfer sicherte sich einen weiteren Podestplatz – eine starke Entwicklung, nachdem sie im Vorjahr bei der Landesmeisterschaft in Landau noch auf Platz zwei stand. Felicia Herzfeld verpasste das Podium nur knapp und belegte einen guten, wenn auch undankbaren vierten Platz. Später wurde sie jedoch belohnt: In der Gruppe Kunstläufer Mädchen Inline-Artistik sicherte sie sich verdient den ersten Platz.

Klara Johänntgen zeigte sich kämpferisch und überzeugte mit einer tollen Performance. Auch sie verpasste das Podest nur knapp – die Wertungsrichter sahen ihre Konkurrentin minimal im Vorteil. Im Cup der Frauen dominierte Nastasia Garkavenko das Feld klar und sicherte sich souverän Platz eins. Laura Katharina Schmitt konnte sich in der Nachwuchsklasse Frauen Inline-Artistik den ersten Platz sichern. Trainerin Ella-Elisa Ott, die ebenfalls als Läuferin an den Start ging, überzeugte die Jury und errang Platz eins im Cup Inline-Artistik. Den gelungenen Abschluss für den ERC Diez bildete das Duo Schmitt/Ott, das mit einem starken zweiten Platz dem Verein einen weiteren Podestplatz sicherte.