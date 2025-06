Nachdem Enzo Decker aus Hoppstädten-Weiersbach zum Ende der Saison 2023 seine Radsportkarriere beendet hatte, wollte er sich eigenverantwortlich in einer Einzelsportart beweisen. Mit Christian Weimer und Clemens Winter suchte er sich zwei erfahrene Trainer und schloss sich dem Verein Dreikraft Neunkirchen/Saar an.

Im Oktober 2023 nahm er nach langen Monaten mit intensivem Lauf- und Schwimmtraining in Peiguera/Mallorca an seinem ersten Halbdistanz-Triathlon in der Challenge Serie teil. Bei der halben Ironman-Distanz müssen 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon absolviert werden, was einer Gesamtdistanz von 70,3 Meilen entspricht. Daher wird die Distanz in Fachkreisen auch „Halbdistanz“ oder „70.3“ genannt.

Schwimmen bei 12 Grad in der Donau

Erstaunlicherweise konnte sich Enzo auf Mallorca direkt mit einem 11. Platz in der Altersklasse U25 für die „Challenge Championchips“ 2025, die Weltmeisterschaft der Challenge-Serie, qualifizieren. Mitte Mai war es dann soweit: Im Olympia Stützpunkt der Slowakei fanden unter schlechten Wetterbedingungen die „Challenge Championchips“ 2025 statt. Regen, Wind und kaltes Wasser luden um 9 Uhr morgens nicht wirklich zu Freiluftsport ein.

Das Schwimmen fand in einem Seitenarm der Donau bei unter 12 Grad Wassertemperatur statt. Gemäß Reglement wird das Schwimmen bei diesen kalten Wassertemperaturen auf 750 Meter verkürzt, was Enzo Decker sicher etwas in die Karten spielte. Nach 11 Minuten und 17 Sekunden (1 Minute und 30 Sekunden pro 100 Meter) kam Decker als Elfter aus der Donau.

Beachtlicher Gesamtrang 43

Die 90 Kilometer Radfahren bei Wind und Regen wurden auf einer tellerflachen Strecke absolviert. Es ging zuerst mit Rückenwind die Donau flussabwärts und nach einer Wende mit Regen und Wind von vorne wieder die Donau aufwärts zurück zum Sportpark in Samorin. Nach einer Radzeit von 2 Stunden und 10 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 42 Stundenkilometern kam Enzo Decker als Zweiter das letzte Mal in die Wechselzone.

Im abschließenden Halbmarathon über 21,1 Kilometer, der auf unterschiedlichen Untergründen im Sportpark (Asphalt, Pflaster, Gras, Pferderennbahn) gelaufen wurde, musste Enzo Decker mit einer Zeit von 1:25 Stunden (etwas mehr als vier Minuten pro Kilometer) nur noch zwei Konkurrenten in der Altersklasse U25 an sich vorbeiziehen lassen.

Bei mittlerweile nachlassendem Regen, kam Enzo Decker somit nach 70,3 Meilen, mit Schwimmen, Radfahren und Laufen und einer Gesamtzeit von 3 Stunden, 55 Minuten und 7 Sekunden auf einen sensationellen vierten Platz in der Altersklasse U25. Im gesamten Starterfeld der männlichen Triathleten belegte er bei seinem erst zweiten Start bei einem Halbdistanz-Triathlon den beachtlichen 43. Platz.