Packende Atmosphäre in Hamm
Enge Positionskämpfe prägen fünften Raiffeisentriathlon
Eine Erfrischung musste bei den hochsommerlichen Bedingungen in und um Hamm trotz spannender Positionskämpfen zwischendurch auch
Eine Erfrischung musste bei den hochsommerlichen Bedingungen in und um Hamm trotz spannender Positionskämpfen zwischendurch auch mal sein.
Volker Horz

Die fünfte Auflage des Ausdauerwettbewerbs in Hamm hatte wieder einiges zu bieten. Die Athleten lieferten sich auf den Strecken packende Duelle und begeisterten mit spannenden Positionskämpfen die Zuschauer vor Ort. Auch die Organisation stimmte.

Lesezeit 3 Minuten
Bei hochsommerlichen Bedingungen ist am Sonntag die fünfte Auflage des Raiffeisentriathlons in Hamm (Sieg) über die Bühne gegangen – und bot den zahlreichen Zuschauern entlang der Strecke packenden Ausdauersport, enge Entscheidungen und beeindruckende Leistungen in allen Altersklassen.
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