Der MMT ist am 21. Juni zurück Endlich wieder Triathlon an und in der Mosel Holger Teusch 28.02.2026, 10:00 Uhr

i Schwimmen in Mosel von der Bullayer Doppelstockbrücke bis zum Sportplatz ist ein Highlight des Mittelmosel-Triathlons, der am 21. Juni erstmals seit 2023 wieder stattfindet. Holger Teusch

Bereits drei Jahre liegt der letzte Mittelmosel-Triathlon in Bullay zurück. Michael Schröder hat die Organisationsleitung von Christian Stadtfeld übernommen und am 21. Juni führt die Radstrecke wieder über den „Monte Barlo“.

Monte Barlo ruft wieder. Nach drei Jahren gibt es am 21. Juni wieder einen Triathlon mit Schwimmen in der Mittelmosel. Unter Federführung des TSV Bullay-Alf feiert der Mittelmosel-Triathlon (MMT) sein Comeback. Der Ausdauerdreikampf soll in Zukunft wieder regelmäßig, am besten jährlich stattfinden.







Artikel teilen

Artikel teilen