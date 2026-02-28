Bereits drei Jahre liegt der letzte Mittelmosel-Triathlon in Bullay zurück. Michael Schröder hat die Organisationsleitung von Christian Stadtfeld übernommen und am 21. Juni führt die Radstrecke wieder über den „Monte Barlo“.
Monte Barlo ruft wieder. Nach drei Jahren gibt es am 21. Juni wieder einen Triathlon mit Schwimmen in der Mittelmosel. Unter Federführung des TSV Bullay-Alf feiert der Mittelmosel-Triathlon (MMT) sein Comeback. Der Ausdauerdreikampf soll in Zukunft wieder regelmäßig, am besten jährlich stattfinden.