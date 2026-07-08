Ein letztes Mal messen sich mehr als 100 Reiter-Pferde-Paare beim Vielseitigkeitsturnier an den Zellersbucher Maaren. Auf dem Gelände in Kaisersesch und Landkern entstehen Photovoltaikanlagen.
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Der Reit-, Zucht- und Fahrverein RZF Geisbüschhof lädt am Samstag und Sonntag (Start jeweils um 8 Uhr) zum großen Vielseitigkeitsturnier ein. Bereits zum 19. Mal treten weit mehr als 100 Reiter-Pferde-Paare an, um auf der Reitanlage des Geisbüschhofs in Mayen (am Samstag) sowie auf der eindrucksvollen Geländestrecke in Kaisersesch/Landkern (am Sonntag) ihr Können unter Beweis zu stellen.