Hitziges Mixed-Duell Emotionaler Heim-Doppelspieltag für Betzdorfer Smasher 13.11.2024, 12:27 Uhr

i Nach einem intensiven Wochenende bleibt ein Punktgewinn: Das Badminton-Oberligateam des BC „Smash“ Betzdorf liegt nach der Hinrunde auf Platz 5. Niklas Molzberger/BC Smash Betzd

Es muss schon viel passieren, dass sich eine Mannschaft zu einem Abbruch während einer laufenden Partie entscheidet. Für die Betzdorfer Smasher waren die verbalen Scharmützel der Gegner zu viel. Am Folgetag ging es ebenso intensiv – aber fair – zu.

Gemischte Gefühle hinterließ das Heim-Doppelspieltagswochenende in der Badminton-Oberliga Südwest bei dem BC „Smash“ Betzdorf. In den beiden finalen Partien der Hinrunde sicherten sich die Sieg-Heller-Städter einen Punkt. Nach einer 3:5-Niederlage in einer emotionalen Begegnung gegen den TV 1861 St.

