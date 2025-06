Großartige Ergebnisse sprangen für den TuS Mackenrodt bei der Einsteiger-Meisterschaft im Rope-Skipping in Neuwied heraus. Insgesamt 21 Medaillen wanderten zum TuS.

Der TuS Mackenrodt war mit zehn Rope-Skipperinnen beim Einsteiger-Wettkampf E3 in Neuwied vertreten. Und er kehrte mit stolzen 21 Medaillen von diesen Meisterschaften aus der Deichstadt zurück.

In der Altersklasse 2 steigerte Anna Grosscurth erneut ihren Bestwert im Zwei-Minuten-Speed und erreichte damit ihr persönliches Ziel. Im Freestyle und im 30-Sekunden-Speed blieb noch Luft nach oben. Am Ende belegte sie mit 651 Punkten den starken zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Nele Brust mit Gold über 30 Sekunden

Nele Brust startete mit einem beeindruckenden 30-Sekunden-Speed in den Wettkampf. Trotz eines kleinen Patzers erreichte sie mit 75 Sprüngen den Tages- und ihren persönlichen Bestwert – und sicherte sich damit die Goldmedaille. Im Zwei-Minuten-Speed landete sie auf Rang vier. Mit einer schönen Freestyle-Darbietung schloss sie den Wettkampf ab und wurde Vierte in der Gesamtwertung (748 Punkte).

Auch Lea Piechotta zeigte gute Leistungen in den Speed-Disziplinen. Im Freestyle schlichen sich jedoch einige Fehler ein. Am Ende belegte sie Platz acht in der Gesamtwertung.

Emma Hub überzeugte auf ganzer Linie: In jeder Disziplin stand die Elfjährige auf dem Podest – nur eine Springerin aus Nister war ihr jeweils voraus. Auch Emma zeigte eine ansprechende Freestyle-Darbietung und sicherte sich mit 655 Punkten den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Das Podest wird vom TuS Mackenrodt dominiert

Bei den jüngsten Springerinnen des TuS Mackenrodt war die Aufregung groß, doch die Motivation im Team beflügelte alle. Fast alle Rope-Skipperinnen erzielten persönliche Bestleistungen. Im 30-Sekunden-Speed holte Lilli Luisa Schneider mit 63 Sprüngen Silber, dicht gefolgt von Lina Scherer auf Rang drei. Auch die Plätze vier bis sieben gingen an Mackenrodter Springerinnen. Im Zwei-Minuten-Speed dominierte der TuS Mackenrodt ebenso das Teilnehmerfeld: Das gesamte Podest sowie die Plätze vier, fünf und acht gingen an die Mackenrodter. Gold gewann Lina Scherer mit 222 Sprüngen, Silber ging an Emma Philippi (217 Sprünge) und Bronze an Hannah Reidenbach (214 Sprünge). Dahinter reihten sich Lilli Luisa Schneider, Klara Zillig und Merle Heidrich ein. Merle Heidrich holte zudem im Freestyle die Goldmedaille.

Auch in der Gesamtwertung ließen die Mackenrodter Springerinnen keine Konkurrenz aufkommen. Lina Scherer gewann Silber mit 618 Punkten, Bronze ging an Hannah Reidenbach (587 Punkte). Merle Heidrich (583 Punkte) wurde Vierte, dicht gefolgt von Lilli Luisa Schneider (581 Punkte), Emma Philippi (563 Punkte) und Klara Zillig (562 Punkte) auf den Plätzen fünf bis sieben.

Silber und Bronze im Double-Under-Cup

Beim zusätzlich ausgetragenen Nachwuchs-Double-Under-Cup erkämpfte sich Hannah Reidenbach in der Altersklasse 5 die Silbermedaille vor Emma Philippi, die Bronze holte. In der Altersklasse 12–13 freute sich Emma Hub über Silber, ebenso wie Anna Grosscurth in der Jugendklasse.