Am Wochenende ermittelt der Rope-Skipping-Nachwuchs des Turnverbands Mittelrhein seine Meister im E3-Wettkampf in Neuwied. Bei diesem Fortgeschrittenenwettbewerb treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Speed-Disziplinen sowie erstmals auch mit einer eigenen Freestyle-Kür an.

Der TuS Mackenrodt ist mit zehn talentierten Springerinnen in der Deichstadt vertreten. In der ältesten Altersklasse des Tages (AK 2 /16–18 Jahre) geht Anna Grosscurth an den Start. Nach ihrem starken Ergebnis in der „Zwei-Minuten-Speed“-Disziplin beim Turnfest vor zwei Wochen reist sie mit viel Rückenwind nach Neuwied und möchte nun auch beim E3-Wettkampf um die Medaillen mitmischen.

Drei Trainerinnen begleiten die Mädchen

In der Altersklasse 3 (14–15 Jahre) vertreten Nele Brust und Lea Piechotta die Farben des TuS Mackenrodt. Nele hat sich insbesondere im Speed-Bereich im vergangenen Jahr erheblich gesteigert. Lea möchte an ihre Leistungen vom Turnfest anknüpfen – oder sie idealerweise sogar noch weiter übertreffen. Ein besonderes Comeback feiert Emma Hub (Altersklasse 4 / 12–13 Jahre), die im letzten Jahr verletzungsbedingt pausieren musste. Nun kehrt sie mit neuer Energie zurück auf die Wettkampfbühne. Vor allem im Freestyle zeigt sie große Stärken und sie will in ihrer Altersklasse unbedingt Akzente setzen.

Zu den jüngsten Teilnehmerinnen gehören Lina Scherer, Emma Philippi, Klara Zillig, Lilli Luisa Schneider, Merle Heidrich und Hannah Reidenbach (AK 5 / 9–11 Jahre). Alle sechs haben erst im Mai am Einsteigerwettkampf „Skip with Friends“ teilgenommen und parallel bereits intensiv für den E3-Wettkampf trainiert. Ihre Entwicklung in den vergangenen Wochen ist beeindruckend – zumal einige von ihnen erst 8 oder 9 Jahre alt sind. Allein die Teilnahme am E3-Wettkampf ist für sie bereits eine großartige Leistung. Begleitet werden die zehn Springerinnen von ihren engagierten Trainerinnen und Kampfrichterinnen Sophia Backhaus, Svenja Doll und Rebecca Schwarz, die mit viel Einsatz hinter ihren Springerinnen stehen.