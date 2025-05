Mit 14 Sportlern beteiligte sich der MTV Bad Kreuznach an einem internationalen Wettbewerb in Cottbus. Und weiter geht es zum Deutschen Turnfest nach Leipzig.

Nach ihrer neunmonatigen Verletzungspause aufgrund eines Kreuzbandrisses feierte Trampolinturnerin Aurelia Eislöffel einen gelungenen Wiedereinstieg in den Wettkampfsport. Bei den GymCityOpen in Cottbus zog sie als Vorkampfzweite ins Finale ein und präsentierte auch dort eine souveräne Übung. Mit 48,830 Punkten kam sie auf den sechsten Rang.

Ihre Vereinskameradin Aileen Rösler hatte den Vorkampf dominiert. Für ihre 52,645 Punkte erhielt sie die Trophäe für die höchste Gesamtpunktzahl. Ihre Finalübung musste sie aber abbrechen und kam so nur auf den achten Platz. Charmaine Buchholz bestätigte mit einer angepassten Finalübung den vierten Rang aus dem Vorkampf und wurde somit beste MTVlerin. Auch bei den Männern zeigte der MTV seine Klasse. Maksym Li steigerte sich im Finale auf 51,935 Punkte und durfte sich über die Goldmedaille freuen. Jan Eike Horna erreichte den elften Rang.

Charmaine Buchholz gewinnt Synchronwettbewerb

Lis Sieg war aber nicht der einzige MTV-Erfolg. Im Synchronwettbewerb triumphierte Charmaine Buchholz gemeinsam mit Mirja Radfelder-Henning. Bei den Jungs in der Altersklasse 15/16 sprangen zudem zwei Bronzemedaillen heraus. Felix Blätz und Philipp Nothof verdienten sich diese mit einer Steigerung im Synchron-Finale. Blätz landete auch im Einzel auf dem dritten Platz. Er belohnte sich für seinen Trainingsfleiß und kam auf 47,275 Punkte. Nothof folgte auf Rang vier.

In der gleichen Altersklasse erreichte bei den Mädchen Emma Härtel einen tollen zweiten Platz. Für ihre Kür erhielt sie 46,845 Punkte. Lara Sperling und Maya Siebert patzten im Finale und wurden Siebte und Achte. Im Synchronwettbewerb schafften Emma Härtel und Maya Siebert trotz eines Abbruchs im Vorkampf den Einzug ins Finale und wurden dort Vierte.

Trainerduo ist mit Leistungen zufrieden

In der Altersklasse 13/14 überzeugte Leni Reithofer mit einer souveränen Leistung und dem dritten Platz. Sie kam auf 48,375 Punkte. Auch die Zwillinge Rosalie und Amélie Kappes zeigten gute Auftritte und landeten auf den Plätzen zehn und 13. Gemeinsam mit Frieda Steinbrenner wurde Leni Reithofer Zehnte des Synchronwettkampfs. Bleibt noch die Altersklasse 11/12. Dort kam Isabel Nickel auf den siebten Rang.

Steffen Eislöffel und Markus Thurow, das Trainerteam des MTV Bad Kreuznach, zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen der Turner. Begleitet wurden die beiden von den Abteilungsleiterinnen Stephanie Bucher-Schmidt und Ingrid Eislöffel, die in Cottbus als Kampfrichterinnen fungierten. In dieser Woche steht bereits das nächste Highlight für den MTV auf dem Programm. Mit einem Bus voller Athleten machen sich die Blau-Weißen auf den Weg nach Leipzig zum internationalen Deutschen Turnfest, in dessen Rahmen auch die deutschen Jugendmeisterschaften im Trampolinturnen ausgetragen werden.