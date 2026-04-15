Schachfreunde Birkenfeld froh Emma Didas krönt sich zur Rheinland-Pfalz-Meisterin Sascha Nicolay 15.04.2026, 17:14 Uhr

i Emma Didas in ihrer entscheidenden letzten Partie beim Titelgewinn bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Pirmasens gegen Maria Cucorada (Bitburg). Mario Ziegler

Schach-Erfolg in Pirmasens: Emma Didas triumphiert bei der U14 Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und sichert sich das Double. Ein spannendes Finale und starke Leistungen der Spielerin der Schachfreunde Birkenfeld.

Großer Erfolg für den Nachwuchs der Schachfreunde Birkenfeld: Emma Didas, seit drei Jahren Mitglied des Vereins aus der Nationalparkstadt, sicherte sich bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Pirmasens den Titel U14 weiblich.Neben der neuen Meisterin waren die Schachfreunde Birkenfeld in der U14w durch Helena Frydel und Lena Henn vertreten.







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