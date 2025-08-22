Einige Slalomkanuten des KSV Bad Kreuznach sowie Enrico Dietz vom RKV Bad Kreuznach starten beim Weltranglistenrennen im französischen Epinal. Der Rennstrecke kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie in 2026 der Austragungsort der U23-EM sein wird. Deshalb geht es neben Wettkampfroutine auch darum, die Strecke näher kennenzulernen. Die Bad Kreuznacher Athleten waren zwar im Rahmen von Trainingsmaßnahmen des Bundesstützpunkts schon dort, aber im internationalen Umfeld sind die gehangenen Strecken näher an denen, die zur EM zu erwarten sind. Zudem werden Punkte vergeben. Paulina Pirro vom KSV liegt mit 34,42 Punkten auf Weltranglistenplatz 62 und ist sechstbeste Deutsche. Enrico Dietz (23,27) ist mit Platz 63 viertbester Deutscher und sein Bruder Joshua (26,33) auf Platz 75 fünftbester Deutscher. Im Vergleich zu anderen Nationen wird die Teilnahme an Weltranglistenrennen aber nicht vom DKV gefördert, sondern ist Vereinssache, wodurch die deutschen Sportler einen Nachteil haben.