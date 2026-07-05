Boxnacht in Ransbach-Baumbach „El Toro“ nimmt Lokalmatador Jonas Klein auf die Hörner René Weiss 05.07.2026, 14:14 Uhr

i Der Engländer Joel McIntyre (rechts) hatte seit gut anderthalb Jahren nicht mehr im Ring gestanden. Angestaubt oder angerostet war er nicht im Geringsten, sonder erwies sich als bislang stärkster Gegner des Westerwälder Profis Jonas Klein (links). René Weiss

Nicht in den Ring zu steigen, wäre für Jonas Klein wohl die vernünftigere Option gewesen. Doch der Boxprofi aus Ransbach-Baumbach wollte sich unbedingt seinen Fans präsentieren. Die Quittung dafür gab’s von einem Mann, der sich „El Toro“ nennt.

Jonas Klein wollte einfach nicht verzichten. Nicht auf einen Heimauftritt, nicht auf den Vergleich mit einem starken Gegner, nicht auf seinen vierten Profikampf. Auch wenn es am Ende vielleicht besser gewesen wäre, in der Ransbach-Baumbacher Stadthalle diesmal nicht in den Ring zu steigen.







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