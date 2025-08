Ab ins Reich der Mitte: Die Trampolinturner Fabian Vogel und Caio Lauxtermann vertreten Deutschland bei den World Games. Heimtrainer Steffen Eislöffel betreut die beiden vor Ort in Chengdu und macht anschließend Urlaub in China.

Alleine der Austragungsort verspricht ein Abenteuer. Im chinesischen Chengdu steigen ab Donnerstag die World Games, die Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Und mittendrin statt nur dabei ist eine dreiköpfige Abordnung aus Bad Kreuznach. Fabian Vogel und Caio Lauxtermann vom MTV Bad Kreuznach starten im Synchron-Wettkampf des Trampolinturnens, und auch ihr Heimtrainer Steffen Eislöffel darf die Reise ins Land der Mitte mit antreten.

Da nur der Einzelwettbewerb des Trampolinturnens zu den olympischen Disziplinen gehört, wird der Synchron-Wettbewerb den World Games zugeordnet. Vogel hat somit als einer von nur ganz wenigen Sportlern die Ehre, an beiden Großereignissen innerhalb eines guten Jahres teilnehmen zu dürfen. In Paris vertrat er Deutschland bei Olympia, nun saß er im Flieger nach China. Direkt nach den deutschen Meisterschaften bei den Finals in Dresden ging es los, über Frankfurt flogen die deutschen Trampoliner nach Chengdu. Neben den drei Bad Kreuznachern saß auch Bundestrainerin Katarina Prokesova im Flugzeug.

„Die Wahl ist auf mich gefallen, was mich natürlich sehr freut.“

Steffen Eislöffel

„Eigentlich sollte nur ein Trainer mitreisen, das wäre natürlich die Bundestrainerin gewesen. Aber im Synchronturnen macht das keinen Sinn, weil ja beide Turner gleichzeitig auf den Geräten sind und du zwei Betreuer für die Sicherheitsmatten benötigst“, erläutert Eislöffel und fügt an: „Deshalb hat der DOSB einen zweiten Trainer bewilligt, und die Wahl ist auf mich gefallen, was mich natürlich sehr freut.“ Die Entscheidung verwundert nicht, arbeitet Eislöffel doch tagtäglich im Training mit Vogel und Lauxtermann, der vor einem knappen Jahr von Cottbus nach Bad Kreuznach umgesiedelt ist. „Die beiden trainieren täglich zusammen, seit einigen Wochen haben wir zudem den Fokus auf den Synchron-Bereich gelegt“, berichtet Eislöffel.

Vogel und Lauxtermann gehen durchaus ambitioniert in den Wettkampf, schließlich sind die beiden die amtierenden Weltmeister. 2023 holten sie den Titel, 2024 gab es wegen der Olympischen Spiele keine Weltmeisterschaft. Kurios: Die Qualifikation für die World Games hing damals am seidenen Faden. Im Qualifikationswettbewerb waren die Deutschen nämlich gerade mal Achte geworden, ehe sie dann im Finale auf Platz eins durchstarteten. Und genau die acht besten Nationen der Qualifikation sicherten sich einen Startplatz für den Wettkampf nun in China.

Medaille ist Bad Kreuznachern zuzutrauen

„Mal schauen, was die anderen Nationen so draufhaben und wie wichtig sie den Wettkampf nehmen“, sagt Eislöffel zu den Aussichten seiner Schützlinge und ergänzt: „Eine Medaille traue ich ihnen auf jeden Fall zu.“ Lauxtermann und Vogel haben eine leichte und eine schwere Übung eingeübt, um je nach Bedingungen und Gegnern reagieren zu können. Das ist auch notwendig, weil sich der Modus geändert hat. Nach zwei Vorkampf-Übungen kommen die besten vier Paare in ein Halbfinale. Die Paare, die sich dort durchsetzen, bestreiten dann ein Final-Duell. Der Wettkampf in Chengdu geht bereits am Freitag über die Bühne.

Ihre gute aktuelle Form stellten die beiden Bad Kreuznacher Turner am vergangenen Sonntag bei den deutschen Meisterschaften unter Beweis, als Lauxtermann sich mit einer Weltklasse-Leistung von 59 Punkten den Titel sicherte und Vogel auf Rang drei landete.

Frau und Tochter reisen nach

Eislöffel wird den Trip nach China übrigens nach den Trampolin-Wettkämpfen noch verlängern. Seine Frau Ingrid und Tochter Aurelia, selbst eine Spitzen-Trampolinturnerin, reisen nach. „Wir hatten bei den Überlegungen aber gar nicht berücksichtigt, wie aufwendig es ist, eine Reise nach China auf eigene Faust zu unternehmen. Alleine, wie viele Apps zum Bezahlen und für die Hotels notwendig sind, ist bemerkenswert“, erzählt Ingrid Eislöffel.