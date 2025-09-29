Tigers-Sieg aberkannt Einspruch gegen die Umwertung läuft 29.09.2025, 18:05 Uhr

i Anweisungen: VfL-Ringer Toghrul Rüstamli (von links) wird von VfL-Chefcoach Karl-Heinz Helbing und seinem Vater Panah Rüstamli, einem ehemaligen Spitzenringer und Mitglied des Trainerteams der Nationalmannschaft von Aserbaidschan, eingestellt. Oliver Eich

Waren die Esleem-Brüder für den VfL Bad Kreuznach startberechtigt? Diese Frage beschäftigt derzeit die Ausschüsse der Rheinland-Pfalz-Liga. Der VfL sagt Ja und setzt im Notfall auf juristische Unterstützung.

Auf der Matte läuft es für die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach. Auch ihren zweiten Kampf in der Rheinland-Pfalz-Liga gewannen die Bad Kreuznacher. Doch außerhalb der Matte gibt es einmal mehr Probleme.Im Frühjahr war das Team vom Hauptverein ohne Zustimmung der Abteilung aus der Bundesliga abgemeldet worden, nun legte Alemannia Nackenheim nach der Auftakt-Niederlage gegen die Tigers Einspruch ein und bekam vom Rechtsausschuss recht.







