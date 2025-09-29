Waren die Esleem-Brüder für den VfL Bad Kreuznach startberechtigt? Diese Frage beschäftigt derzeit die Ausschüsse der Rheinland-Pfalz-Liga. Der VfL sagt Ja und setzt im Notfall auf juristische Unterstützung.
Auf der Matte läuft es für die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach. Auch ihren zweiten Kampf in der Rheinland-Pfalz-Liga gewannen die Bad Kreuznacher. Doch außerhalb der Matte gibt es einmal mehr Probleme.Im Frühjahr war das Team vom Hauptverein ohne Zustimmung der Abteilung aus der Bundesliga abgemeldet worden, nun legte Alemannia Nackenheim nach der Auftakt-Niederlage gegen die Tigers Einspruch ein und bekam vom Rechtsausschuss recht.