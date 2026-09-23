Mit seinen Athleten ist der KSV Bad Kreuznach regelmäßig bei Veranstaltungen im In- und Ausland unterwegs. Nun stellte er seine Qualitäten als Gastgeber unter Beweis, richtete erstmals den Herbstslalom aus.
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Beim 63. Herbst-Kanu-Slalom betrat der KSV Bad Kreuznach Neuland – und das in doppelter Hinsicht. Zum einen trat der Verein erstmals als Veranstalter des Großereignisses auf, nachdem sich der RKV Bad Kreuznach zurückgezogen hatte. Zum anderen hatte der KSV in eine komplett neue Technik investieren müssen.