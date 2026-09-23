Herbstslalom in Bad Kreuznach Eine Premiere und ein historischer Tiefstand Tina Paare 23.09.2026, 12:57 Uhr

i Bahnt sich den Weg an den Steinen vorbei: Charlotte Sens vom KSV Bad Kreuznach belegte im Kajak-Einer der Altersklasse Ü35/40 den Bronzerang. Edgar Daudistel

Mit seinen Athleten ist der KSV Bad Kreuznach regelmäßig bei Veranstaltungen im In- und Ausland unterwegs. Nun stellte er seine Qualitäten als Gastgeber unter Beweis, richtete erstmals den Herbstslalom aus.

Beim 63. Herbst-Kanu-Slalom betrat der KSV Bad Kreuznach Neuland – und das in doppelter Hinsicht. Zum einen trat der Verein erstmals als Veranstalter des Großereignisses auf, nachdem sich der RKV Bad Kreuznach zurückgezogen hatte. Zum anderen hatte der KSV in eine komplett neue Technik investieren müssen.







Artikel teilen

Artikel teilen