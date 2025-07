Planche an Planche in der Koblenzer EPG Arena auf dem Oberwerth: Knapp 300 Mannschaften und über 1000 Fechter haben insgesamt beim Deutschlandpokal, der größten fechtsportlichen Veranstaltung in Deutschland, mitgemacht. In Koblenz fand das Turnier, bei dem es die ganze Saison über zu spannenden Zweierbegegnungen von Teams aus Fechterinnen und Fechtern aus dem ganzen Land kam, seinen Jahresabschluss mit dem Finale der jeweils besten Teams. „Das Deutschlandpokal-Finale 2025 hat Maßstäbe gesetzt und war für den Breitensport ein würdiger Saisonabschluss“, sagte Benjamin Denzer, Präsident des Deutschen Fechter-Bundes. Was natürlich ein ganz besonderes Lob auch für die Coblenzer Turngesellschaft war, die die Veranstaltung zusammen mit dem Verband ausrichtete und auch ein Florettteam mit Tim Schwanninger, Mark Perelmann und Jan von Uxkull-Gyllenband stellte. Zwar reichte es fürs Koblenzer Team nicht für eine Medaille, aber am Ende der tollen Großveranstaltung waren dennoch alle zufrieden.