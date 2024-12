BC empfängt Jena und Leipzig Ein wichtiger Doppel-Spieltag für Remagen 13.12.2024, 11:49 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Yana Rafikova

Können sich die Badmintonspieler des BC Remagen ein vorweihnachtliches Geschenk machen? Am Doppel-Heimspieltag empfängt der BC am Samstag Jena und am Sonntag Leipzig - dabei geht es um wichtige Punkte um den Klassenverbleib in der 2. Liga.

Am letzten Doppelspieltag des Jahres hat Badminton-Zweitligist BC Remagen Heimrecht. Dabei kommen zum Vorletzten Remagen an diesem Wochenende die beiden anderen „Kellerkinder“ der Liga, der Drittletzte SV GuthsMuths Jena (Samstag, 15 Uhr) und das abgeschlagene Schlusslicht HSG DHfK Leipzig (Sonntag, 11 Uhr) in die Rheinhalle nach Remagen.

Artikel teilen







