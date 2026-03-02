Remagen/Sinzig erfolgreich Ein Sieg reicht dem SC zur Zweitligameisterschaft Alexander Thieme-Garmann 02.03.2026, 12:44 Uhr

i Die erfolgreiche Schachmannschaft des SC Remagen/Sinzig (links der Vorsitzende Wolfgang Frömbgen), die den Aufstieg in die Bundesliga schon zuvor perfekt gemacht hatte und nun auch die Zweitligameisterschaft festzurrte. Peter Noras

Schachzweitligist SC Remagen/Sinzig sichert sich nach dem Bundesligaaufstieg nun auch den Meistertitel der 2. Bundesliga Nord. Dafür reichte dem SC am letzten Spieltag ein Sieg.

Nachdem Schachzweitligist SC Remagen/Sinzig bereits vor der letzten Doppelrunde als Aufsteiger in die Bundesliga festsgestanden hatte, ging es in den verbleibenden zwei Spielen noch darum, den Meistertitel einzufahren. Mit drei Punkten Vorsprung auf die Verfolger SK Kirchweyhe II und SV Werder Bremen II hatten die Rheinländer die Reise nach Hofheim am Taunus angetreten.







Artikel teilen

Artikel teilen