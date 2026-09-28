0:3 gegen Münstermaifeld Ein herber Dämpfer für die KSG Kirchberg-Haardtkopf 28.09.2026, 09:00 Uhr

i Münstermaifelds Robert Heininchen stellte im Kirchberger Hof einen neuen Bahnrekord auf. Ferdinand Fuchss

Für die KSG Kirchberg-Haardtkopf war im Rheinland-Bundesligaduell gegen die SK Münstermaifeld kein Kraut gewachsen, vor allem nicht gegen Gäste-Topmann Robert Heininchen.

Die Sportgeler der KSG Kirchberg-Haardtkopf haben im zweiten Heimspiel der Bundesliga-Saison einen ganz herben Rückschlag hinnehmen müssen. Wie in der Vorsaison erwischte die SK Münstermaifeld die Hausherren auf dem falschen Fuß und sichern sich mit einer bärenstarken Auswärtsleistung drei Punkte in Kirchberg.







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