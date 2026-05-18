500 Boxfans in Weißenthurm Ein emotionaler Abschied von Hizni Altunkaya Jörg Niebergall 18.05.2026, 14:44 Uhr

i Der Neuwieder Hizni Altunkaya (rechts, hier im Kampf gegen Beka Aduashvili) hat in der Weißenthurmer Stadthalle beim Kampfabend des Punch Up Boxing-Teams seinen seinen letzten Boxkampf bestritten. Jörg Niebergall

Spektakuläre Kämpfe, emotionale Abschiede und überraschende Knock-outs: Der Boxabend in Weißenthurm bot alles, was das Herz begehrt. Ein legendärer Abschied und ein unerwarteter K.o. sorgten für Highlights.

„Ich bin einfach nur zufrieden“, freute sich Turhan Altunkaya, Trainer und Chef des Neuwieder Punch Up Boxing-Teams, über den gelungenen Kampfabend in der Weißenthurmer Stadthalle. „Es gab packende Kämpfe, knackige Knock-outs und viele weitere Überraschungen, die den Zuschauern Spaß bereitet haben.







Artikel teilen

Artikel teilen