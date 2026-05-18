Spektakuläre Kämpfe, emotionale Abschiede und überraschende Knock-outs: Der Boxabend in Weißenthurm bot alles, was das Herz begehrt. Ein legendärer Abschied und ein unerwarteter K.o. sorgten für Highlights.
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„Ich bin einfach nur zufrieden“, freute sich Turhan Altunkaya, Trainer und Chef des Neuwieder Punch Up Boxing-Teams, über den gelungenen Kampfabend in der Weißenthurmer Stadthalle. „Es gab packende Kämpfe, knackige Knock-outs und viele weitere Überraschungen, die den Zuschauern Spaß bereitet haben.