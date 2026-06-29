Am Tag davor stand auch diese Veranstaltung auf der Kippe. Ist es möglich, bei einer solchen Hitze einen Triathlon und Duathlon zu starten? Der SC Dreikirchen traute sich – und vertraute auf die Vernunft der Sportler. Eine gute Entscheidung.
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Als in den frühen Morgenstunden beim „großen Bruder“ des Systemceram Triathlon-Duathlon Dreikirchen, dem Ironman in Frankfurt, bereits Temperaturen über der 30-Grad-Marke gemessen wurden, durften die Organisatoren SC Alemannia und die 230 gemeldeten Teilnehmer noch hoffen, dass ihnen eine Hitzeschlacht wie in „Mainhattan“ erspart bleiben würde.