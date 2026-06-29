Mit viel Herz und Gartendusche Dreikirchen macht Triathlon-Hitzeschlacht zum Hit Marco Rosbach 29.06.2026, 17:41 Uhr

i Willkommene Erfrischungen überall: Sowohl auf dem Radkurs als auch beim abschließenden Lauf in und um Dreikirchen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich etwas Abkühlung zu verschaffen. Das kam gut an. Marco Rosbach

Am Tag davor stand auch diese Veranstaltung auf der Kippe. Ist es möglich, bei einer solchen Hitze einen Triathlon und Duathlon zu starten? Der SC Dreikirchen traute sich – und vertraute auf die Vernunft der Sportler. Eine gute Entscheidung.

Als in den frühen Morgenstunden beim „großen Bruder“ des Systemceram Triathlon-Duathlon Dreikirchen, dem Ironman in Frankfurt, bereits Temperaturen über der 30-Grad-Marke gemessen wurden, durften die Organisatoren SC Alemannia und die 230 gemeldeten Teilnehmer noch hoffen, dass ihnen eine Hitzeschlacht wie in „Mainhattan“ erspart bleiben würde.







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