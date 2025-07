Lange gut mitgehalten, am Ende mussten die Fighting Farmers aber mit leeren Händen die Heimreise aus Regensburg antreten. Die Oberpfälzer steigerten sich nach ausgeglichenem erstem Abschnitt und wurden am Ende ihrer Favoritenrolle gerecht.

Du kannst nicht jede Woche den Tabellenführer schlagen. Schon gar nicht, wenn du auf einen personell deutlich internationaler aufgestellten Gegner triffst, der nach anfänglichen Schwierigkeiten seinen Job erledigt. Und so verloren die Fighting Farmers Montabaur mit 14:34 (7:0, 7:14, 0:13, 0:7) bei den Regensburg Phoenix. Die Punkte für den Klassenverbleib müssen die Farmers gegen andere Gegner holen.

Ein vergebenes Fieldgoal von Regensburg, ein Lauf in die Endzone von Montabaur (Tim Edmonds, PAT Jamel Hedhli) – dass es nach dem ersten Quarter 7:0 für Montabaur stand, machte zunächst Hoffnung. Ein Gefühl, dass vom zweiten Touchdown durch Alexander Hempel nach Pass Jannik Wagners (Zusatzpunkt Hedhli) unterstützt wurde, dann aber auch viel zu schnell abhandenkam. Das lag an zwei Pass-Touchdowns von Regensburg, die das Spiel zur Pause wieder auf Null stellten (14:14).

Imports sind schwer zu verteidigen

„In der ersten Halbzeit hat unser Gameplan phasenweise gut funktioniert“, sagte Farmers-Sportdirektor Kevin Brüngel. „Leider wurde Alexander Hempel noch vor der Pause ausgeschlossen. Dann musste Hakim Williams angeschlagen kürzertreten, ein D-Liner für unseren verletzten Center einspringen und ein U19-Spieler (dort Quarterback) auf Cornerback seinen Mann stehen. In Summe ist das zu viel, um gegen starke Regensburger zu gewinnen. Da stehen viele Imports im Kader. Das ist dann schwer zu verteidigen in unserer Situation.“

Das machte sich in der zweiten Hälfte dann bemerkbar. Ein Lauf, ein kurzer Pass und ein langer Pass – jeweils mit Endstation Endzone – bescherte Regensburg drei weitere Touchdowns und einen am Ende ungefährdeten Heimsieg, mit dem der Phoenix die Tabellenführung festigte.

Farmers-Headcoach Uli Knauer.

„Wir haben eine sehr gute Einstellung gezeigt, auch wenn wir die individuelle Klasse von Regensburg am Ende nicht stoppen konnten“, bilanzierte Farmers-Headcoach Uli Knauer. „Ich hatte nach dem guten Start gehofft, dass da was drin ist für uns. Am Ende aber haben wir zu deutlich verloren. Dennoch bleiben wir dran.“