Wenn sie in Niederneisen in ihrer Bilanz sagen, „alles so, wie gewohnt“, dann bedeutet das alles andere als Langeweile oder Eintönigkeit. „Alles so, wie gewohnt“ bedeutet beim traditionellen Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Niederneisen, dass die Pferdesportler an der Aar einmal mehr drei Tage lang Top-Bedingungen vorfanden und den Zuschauern im Hindernisparcours sowie bei einem Dressurwettbewerb gutklassiger Sport geboten boten. Und weil Vorstandsmitglied Bernd Wagenbrenner eben genau die oben genannten vier Worte sprach, kann der Verein von der Aar einmal mehr auf ein gelungenes Wochenende auf seiner Anlage zurückblicken.

Punktespringprüfung der Klasse S∗ als Höhepunkt

181 Reiter brachten es auf 288 Pferden auf insgesamt 492 Starts – das waren die Eckdaten der 14 ausgeschriebenen Prüfungen. Die am höchsten eingestufte mit einer Hindernishöhe von bis zu 1,40 Meter war die Punktespringprüfung der Klasse S*. „Unser Höhepunkt. Die Teilnehmerzahl von 32 Startern zeigt, dass diese Prüfung bei auf eine gute Resonanz stößt“, sagt Wagenbrenner. Vier Reiter ließen an den zwölf Hindernissen alle Stangen liegen und erreichten somit das Maximum von 90 Punkten. Die Zeit musste letztlich entscheiden. Hier hatte es eine Mainzerin besonders eilig. Lisa Sieben vom RSV Schwarz-Weiss Hechtsheim legten den Parcours mit Demestica in 61,66 Sekunden zurück und hatte 4,5 Sekunden Vorsprung auf Stefanie Zimmermann (RFV Dahl-Hiltrup). Die bekannten heimischen Namen aus dem rheinland-pfälzisch/hessischen Grenzgebiet folgten mit Jörg Oppermann vom RFV Elz ab Position drei.

Hot Speed macht seinem Namen alle Ehre

Genauso sauber und schnell wie Sieben ritt Marie-Sophie Arnold vom RFV Wiesbaden-Kloppenheim am Sonntag in der M*-Springprüfung. Sowohl im Normalparcours als auch im entscheidenden Stechen blieb die Amazone mit Hot Speed die deutlich Schnellste. Ihr vierbeiniger Partner wurde seinem hohes Tempo versprechenden Namen gerecht. Am abschließenden Tag bereiten die Verantwortlichen Jugendlichen und Amateuren die Bühne. „Die Profis sind froh, wenn sie auch einmal einen Sonntag zu Hause bei ihrer Familie verbringen können“, erklärte Wagenbrenner. Das bei vielen Turnieren in der Region übliche Aufeinandertreffen zwischen Reitern aus Hessen und dem Koblenzer Raum fiel diesmal weitgehend aus. Die Mittelrheiner entschieden sich größtenteils für einen Start beim parallel stattfindenden Turnier in Schweich an der Mosel.

So deutlich die Siege von Sieben und Arnold ausfielen, so knapp und spannend endeten die Entscheidungen um den ersten Platz in zwei M*-Springen. Am Freitag hatte Jost Müller im Kirberger Duell gegenüber Nadine Deußer um 0,27 Sekunden die Nase vorn, der in Mensfelden lebende, früher für den RFV Niederneisen startende und inzwischen dem Wiesbadener RFC angeschlossene Peter Reichel lag mit exakt dem gleichen Unterschied vor Karsten-Alexander Gelbach. „Die Bedingungen auf dem Platz haben genauso gepasst wie das Wetter. Nachdem es am Freitag noch etwas heiß war, gab es am Samstag und Sonntag ideale Reitbedingungen“, so Wagenbrenner.