Ehrgeizige Katja Gerhardt
Drei Meistertitel und noch lange nicht am Ziel
Katja Gerhardt ist eine eifrige Medaillensammlerin. In dieser Saison war die Turnerin aus Niederhosenbach besonders erfolgreich
Katja Gerhardt ist eine eifrige Medaillensammlerin. In dieser Saison war die Turnerin aus Niederhosenbach besonders erfolgreich – und sie hat weiter große Ziele.
Sandra Weiß

Katja Gerhardt aus Niederhosenbach verteidigt mit dem Turnverband Mittelrhein den Deutschlandpokal – die amtierende Senioren-Weltmeisterin und Deutsche Einzelmeisterin blickt auf eine außergewöhnliche Erfolgsserie zurück.

Lesezeit 4 Minuten
Deutsche Senioren-Einzelmeisterin, Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterin und Senioren-Weltmeisterin – Katja Gerhardt aus Niederhosenbach kann derzeit gleich drei hochkarätige Titel ihr Eigen nennen. Mit der erfolgreichen Titelverteidigung beim Deutschlandpokal der Senioren am 10.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Turnen Sport

Top-News aus dem Sport