Ehrgeizige Katja Gerhardt Drei Meistertitel und noch lange nicht am Ziel Sascha Nicolay 21.10.2026, 12:02 Uhr

i Katja Gerhardt ist eine eifrige Medaillensammlerin. In dieser Saison war die Turnerin aus Niederhosenbach besonders erfolgreich – und sie hat weiter große Ziele. Sandra Weiß

Katja Gerhardt aus Niederhosenbach verteidigt mit dem Turnverband Mittelrhein den Deutschlandpokal – die amtierende Senioren-Weltmeisterin und Deutsche Einzelmeisterin blickt auf eine außergewöhnliche Erfolgsserie zurück.

Deutsche Senioren-Einzelmeisterin, Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterin und Senioren-Weltmeisterin – Katja Gerhardt aus Niederhosenbach kann derzeit gleich drei hochkarätige Titel ihr Eigen nennen. Mit der erfolgreichen Titelverteidigung beim Deutschlandpokal der Senioren am 10.







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