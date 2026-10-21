Katja Gerhardt aus Niederhosenbach verteidigt mit dem Turnverband Mittelrhein den Deutschlandpokal – die amtierende Senioren-Weltmeisterin und Deutsche Einzelmeisterin blickt auf eine außergewöhnliche Erfolgsserie zurück.
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Deutsche Senioren-Einzelmeisterin, Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterin und Senioren-Weltmeisterin – Katja Gerhardt aus Niederhosenbach kann derzeit gleich drei hochkarätige Titel ihr Eigen nennen. Mit der erfolgreichen Titelverteidigung beim Deutschlandpokal der Senioren am 10.