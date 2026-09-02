Ötztaler Radmarathon Drei Cochem-Zeller bezwingen den „Mythos“ Alfons Benz 02.09.2026, 10:30 Uhr

i Gregor Helbach, Werner Fuhrmann und Frank Rossi haben Ötztaler Radmarathon „bezwungen“. Alfons Benz

227 Kilometer, 5500 Höhenmeter: Das COC-Trio Gregor Helbach, Frank Rossi und Werner Fuhrmann hat das Abenteuer beim Ötztaler Radmarathon gemeistert.

„Es hat wehgetan, aber nur ein bisschen“, lacht Gregor Helbach im Zielbereich im österreichischen Sölden. Er strahlt dabei über das ganze Gesicht und es scheint, als ob er die Strapazen der vergangenen Stunden einfach so weg lacht. Und das, nachdem der Cochemer im Trikot der „Kölner Radrabauken“ gerade den legendären Ötztaler Radmarathon in 11:30 Stunden im Sattel bezwungen hat und unter 4756 Teilnehmern auf Platz 2897 über den Zielstrich ...







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