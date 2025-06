Das perfekte Geschenk hat der Leichtgewichtsdoppelvierer mit Jasper Weber und Alexander Rühling dem RKV Idar-Oberstein zum 75-jährigen Bestehen gemacht. Auch weitere Boote lieferten bei der Jugend-DM in Köln starke Leistungen ab.

Sehr gute Platzierungen und einen Deutschen Jugendtitel schenkten die Ruderer des RKV Bad Kreuznach ihrem Verein kurz vor den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Vereinsjubiläum.

Dieses gute Abschneiden kündigte sich über den Saisonverlauf mit vielen Siegen und sehr guten Platzierungen auf den Junioren-Regatten in München, Köln und Hamburg zwar schon an, aber dass es dann bei der „Ernte“ laufen würde, war ja trotzdem nicht sicher.

Undankbarer Platz vier für den Doppelzweier

Drei Boote meldete der RKV in Renngemeinschaften mit Saarbrücken, Geisenheim und Wiesbaden bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Köln. Nach den Vorentscheidungen erreichten alle Boote das große Finale. Die Bedingungen waren herausfordernd, es herrschten Temperaturen um die 35 Grad und leichter Gegenwind.

Als erstes Boot startete in der Mittagshitze der Leichtgewichtsdoppelzweier der 17/18-Jährigen mit Jasper Weber und Alexander Rühling. Letzterer ist Mitglied im RKV, startet aber für Geisenheim. Nach überzeugenden Saisonleistungen erhoffte sich die Crew eine Platzierung auf dem Treppchen. Nicht unrealistisch, wie auch die Trainer Bernhard Rühling und Ralf Börder meinten. Und trotzdem kam es anders. Nach einem verhaltenen Rennangang konnte das Duo auch auf der letzten Streckenhälfte nicht an die Saisonleistungen anknüpfen, sodass nach einem harten Rennen der undankbare vierte Platz herauskam – hinter den Siegern aus Saarbrücken und Booten aus Hannover und Leipzig/Dresden.

Enges Finale, knapper Sieg für Vierer mit Jasper Weber

Am Ende der Regatta kam es dann zu dem mit Spannung erwarteten Rennen im Leichtgewichtsdoppelvierer der 17/18-Jährigen. Hier hatte der RKV gleich zwei Eisen im Feuer, denn neben der Kombination Jasper Weber/Alexander Rühling/Aurel Russ/Dylan Hild starteten noch Jonathan Nagel (RKV)/Arthur Dallmann (RKV)/Max Schmidt (Wiesbaden)/Anton Schürings (Wiesbaden).

i Dylan Hild, Aurel Russ, Jasper Weber (RKV Bad Kreuznach) und Alexander Rühling sind nach dem Finale ausgepumpt, aber nach ihrem Titelgewinn glücklich. Rainer Offer

Als leichter Favorit ging der Vierer mit Jasper Weber ins Rennen. Konnte die Mannschaft dieser Rolle gerecht werden? Ja, sie konnte. In einem Wimpernschlagfinale. Nachdem die Crew kurz nach der 1000-Meter-Marke in Führung ging, schien dieser Vorsprung lange Zeit ungefährdet. Doch auf den letzten 500 Metern schob sich die mitfavorisierte Mannschaft aus Hannover immer näher an die RKV-Kombination heran, sodass es zu einem spannenden Finale kam. Letztlich brachten Jasper Weber und seine Crew die Führung aber mit vier Zehntelsekunden Vorsprung ins Ziel. Der Jubel der mitangereisten Fans war groß und die Mannschaft feierte diesen Erfolg überschwänglich. Für Jasper Weber ist es die zweite Deutsche Jugendmeisterschaft nach 2024.

Kombi-Boot auf Platz fünf

Die Kombination Wiesbaden/RKV Bad Kreuznach fuhr ebenfalls ein starkes Rennen, musste jedoch auf den letzten 500 Metern dem hohen Anfangstempo und der Hitze Tribut zollen. Am Ende landeten das Boot auf Rang fünf.

Mit den Plätzen eins, vier und fünf bei den Deutschen Jugendmeisterschaften kann der RKV Bad Kreuznach dann am Sonntag seine 75-Jahr-Feier begehen.