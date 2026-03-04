Platz 20 im Rodel-Weltcup Doktor und das Wintersport-Märchen vom Mittelrhein Michael Bongard 04.03.2026, 14:21 Uhr

i Der Oberweseler Stefan Doktor, der für sein Heimatland Slowakei startet, hat eine fast unglaubliche Wintersport-Geschichte geschrieben: Als 53-Jähriger hat er in St. Moritz beim Weltcup im Rennrodeln den 20. Platz beim Sieg von Olympiasieger Max Langenhan belegt. Michael Kristen/FIL. Michael Kristen

Der amtierende Olympiasieger Max Langenhan hat vor dem dreifachen Olympiasieger Felix Loch den Rodel-Weltcup in St. Moritz gewonnen. Auf Platz 20 landete der 53-jährige Stefan Doktor aus Oberwesel. Wie ist so eine Leistung möglich?

Das ist ein Wintersport-Märchen vom Mittelrhein: Der 53-jährige gebürtige Slowake Stefan Doktor, der seit 2004 in Oberwesel lebt, hat beim Rodel-Weltcup in St. Moritz den 20. Platz belegt. Als einziger Amateur und mit Abstand ältester Teilnehmer fuhr er nach seinem Comeback 2025 seine beste Weltcup-Platzierung ein.







