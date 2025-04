Am kommenden Wochenende ist der TV Dörnberg in der Sporthalle der Zentralen Sportanlage in Diez Ausrichter der Deutschen Faustball-Meisterschaften der männlichen U 16-Jugendlichen. Der TVD-Nachwuchs, der nach einer neuen Einteilung zuletzt im Westfälischen (Hamm und Hagen) sowie beim „Regionalpokal“ mit von der Partie war, trifft in der Vorrunde in Gruppe D auf den TV Brettorf und den SV Kubschütz. Die weiteren DM-Teilnehmer: MTV Oldendorf, SSV BW Gersdorf, TV Stammheim (Gruppe A), SC DHfK Leipzig, TSV Malmsheim, Ahlhorner SV (Gruppe B), TSV Kleinvillars, TuS Wakendorf, TV Längenau (Gruppe C). Los geht’s am Samstag um 12.45 Uhr, am Sonntag stehen schon ab 9 Uhr die entscheidenden Partien an. Ziel der Dörnberger Jungs ist das Erreichen des Viertelfinales. Dafür darf nach der Vorrunde nicht der letzte Platz in der Gruppe zubuche stehen. „Das wird schwierig, da unsere Vorrunden-Gegner Kandidaten für das Erreichen des Halbfinales sind“, so TVD-Sprecher Dominic Goebels.