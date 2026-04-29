Sportlich „groß geworden“ sind sie beide bei den TriKids der RSG Montabaur, doch inzwischen starten sowohl Leonie Reichel als auch Julius Laudagé für Vereine an ihren Studienorten. Bei der Duathlon-DM in Halle haben sich ihre Wege wieder gekreuzt.
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Im Rahmen des „11. GISAduathlon“ in Halle wurden auch die deutschen Meisterschaften im Duathlon über die Sprintdistanz ausgetragen. Mit dabei waren zwei junge Ausdauersportler, die aus der Talentschmiede der RSG Montabaur hervorgegangenen sind. In ihren Altersklassen belegten sowohl Julius Laudagé aus Ötzingen (M20), der inzwischen für den MTV Stuttgart 1843 startet, als auch Leonie Reichel aus Girod (W20), deren neuer Verein die SG Adelsberg ...