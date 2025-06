Bei den Deutschen Meisterschaften der Scherekegler hat sich der TuS Kirchberg einen Platz auf dem Treppchen erspielt. Im Männer-Paarkampf landeten Matthias Bender und Ferdinand Fuchss nach einem starken Wettbewerb auf dem dritten Platz. Kirchbergs Duo setzte sich gegen namhafte Konkurrenz durch und durfte über die Bronzemedaille jubeln. In den Einzeldisziplinen war für die Akteure vom TuS allerdings bereits im Vorlauf Schluss.

Im niedersächsischen Nordhorn trafen sich die besten Kegler Deutschlands, um im Rahmen der Deutschen Meisterschaft viele Titelkämpfe auszufechten. Mit von der Partie waren auch drei Akteure vom TuS Kirchberg: In den Einzeldisziplinen durften Markus Adams (Männer A) und Ferdinand Fuchss (Männer) an den Start gehen. Im Paarkampf war an der Seite von Fuchss ebenfalls Matthias Bender mit von der Partie.

Männer A Einzel Vorlauf

Als Erster griff Markus Adams ins Geschehen ein. Der dreifache Weltmeister von 2024 konnte allerdings nicht an die bärenstarke Leistung des Vorjahres anknüpfen. Im starken Feld erwischte Adams einen unglücklichen Tag, womit nicht viel zu holen war. Mit 774 Holz blieb nur Rang 19 – und damit bereits das Aus im Vorlauf.

Männer Paarkampf Vorlauf

Im Paarkampf griffen dann die beiden anderen Akteure vom TuS Kirchberg ins Geschehen ein. Kirchbergs Duo – bestehend aus Matthias Bender und Ferdinand Fuchss – hatte noch eine Rechnung mit den Deutschen Meisterschaften offen. Im vergangenen Jahr trumpfte das Paar bereits in Langenfeld auf, doch im Finale ging ihnen dort die Puste aus, und es blieb nur der undankbare vierte Rang. Die Reise sollte in Nordhorn von vorne beginnen und so war es erst mal wichtig, den Vorlauf zu überstehen. Nach einem eher durchwachsenen Start kamen die beiden immer besser in die Partie. Am Ende setzten sie sich mit 712 Holz gegen die direkte Konkurrenz durch und sicherten sich mit dem Blocksieg den Einzug ins Halbfinale.

Männer Einzel Vorlauf

Fuchss wollte die Leistung aus dem Paarkampf Vorlauf mit auf die Bahn nehmen, um im Einzel Vorlauf anzugreifen. Viel fehlte an diesem Tag nicht, doch es fehlte zu konstant die Präzision. Viele Achter und wenige Neunerserien machten dem Kirchberger zu schaffen. Lange hofften die Fans darauf, dass sich Fuchss noch freischwimmen konnte und den Knoten platzen ließ, doch es blieb bis zum Ende wie verhext. Und so war auch für ihn bereits im Vorlauf Endstation: Mit 815 Holz blieb in der Endabrechnung nur Rang 16.

Männer Paarkampf Zwischenlauf

Alles auf Null hieß es dann im Halbfinale des Paarkampfs. Die Zahlen aus dem Vorlauf interessierten keinen mehr, es ging nun einmal mehr im direkten Kampf um den Einzug ins Finale. Und der Block der Kirchberger hatte es in sich: Geballte Bundesliga-Erfahrung aus Düsseldorf, Heiligenhaus und Hüttersdorf ließ die Kirchberger bereits einen Eindruck erhaschen, was in der neuen Saison an Qualität neben ihnen stehen wird. Doch das Kirchberger Duo versteckte sich nicht und ließ stattdessen aufhorchen. Besonders Bender erwischte einen nahezu perfekten Tag und trug damit großen Anteil daran, dass sich die Hunsrücker mit herausragenden 777 Holz den zweiten Rang im Block und in der Endabrechnung einen Platz im Finale sichern konnten.

Männer Paarkampf Finale

Am hitzigen Finaltag ging es dann um die Medaillen. Anders als in Langenfeld wollten die Kirchberger endlich Edelmetall mitnehmen. Doch der Verlauf des Finals hatte große Ähnlichkeiten zum Vorjahr. Fuchss und Bender kamen nicht gut in die Partie, eine Mischung aus Nervosität und den schwierigen Bedingungen in der stickigen Kegelhalle verlangten den Akteuren alles ab. Doch Kirchberg hielt den Anschluss an die Medaillenplätze und konnte sich bis zur letzten Gasse in Schlagdistanz halten. Während die Entscheidung um den Titel zwischen den Paaren aus Hüttersdorf und Düsseldorf ausgemacht wurde, hatten es die Hunsrücker mit den Hausherren aus Nordhorn zu tun. Eine beherzte Schlussgasse der Kirchberger ließ dann aber alle Dämme brechen. Mit einem starken Endspurt schoben sich die Kirchberger an Nordhorn vorbei und bejubelten mit 683 Holz den dritten Platz. Den Titel sicherte sich Düsseldorf mit starken 770 Holz, Hüttersdorf erkämpft sich mit 748 Holz Silber.

Bundesliga-Premiere für Kirchberg am 30. August in Heiligenhaus

Kirchberg belohnte sich bei der DM in Nordhorn endlich mit einem Treppchenplatz. Am Ende einer ereignisreichen Saison krönen die Hunsrücker eine großartige Spielzeit mit einem weiteren Erfolg. Nun geht es in eine verdiente Pause, ehe die Vorbereitung auf die größte Saison der Vereinsgeschichte auf die Kegler aus dem Hunsrück wartet. Am 30. August startet für den Aufsteiger TuS Kirchberg das Abenteuer 1. Bundesliga – mit dem vermutlich schwierigsten Auswärtsspiel, das man haben kann – beim mehrfachen Deutschen Meister Heiligenhaus.