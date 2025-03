Mit einem stattlichen Team reisten die Fechter des SFC Bad Kreuznach zu den Mainzer Stadtmeisterschaften nach Gonsenheim, das Jahr für Jahr zahlreiche Teilnehmer anzieht. Degen- und Florettfechter von der U9 bis zu den Senioren gehen dabei auf die Planche. Der SFC stellte 2025 in Hannah Cullmann sogar eine Siegerin.

Die Nachwuchsfechterin gewann mit dem Degen die U13. „Hannah ist auch im Training sehr engagiert“, lobt SFC-Pressesprecherin Anna Wagner und ergänzte: „Ihre Platzierung freut uns auch deshalb so sehr, weil sich damit die Disziplin, die sie an den Tag legt, auszahlt.“ In ihrem Finalkampf besiegte die Bad Kreuznacherin Josefine Fröhlich von der TSG Kaiserslautern. Anna Wagner sorgte ihrerseits für eine weitere Spitzenplatzierung. Sie wurde Fünfte bei den Degen-Seniorinnen. Zudem starteten in Mainz: Jonathan Kröhle (Achter der U17, Florett), Lina Herrmann (Neunte der U17, Florett), Markus Vogel (Zehnter), Dieter Krewet (13.) und Christoph Eß (19., alle Degen, Senioren).