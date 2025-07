Der erste Wettkampftag bei der U23-Europameisterschaft der Slalomkanuten hatte es direkt in sich: Das deutsche Kajak-Einer-Team der Männer mit Enrico Dietz holte Gold, die Frauen mit Paulina Pirro gewannen die Silbermedaille.

Große Freude bei den Slalomkanuten an der Nahe: Enrico Dietz und Paulina Pirro sicherten sich zum Auftakt der U23-EM im slowenischen Solkan Edelmetall. Der Langenlonsheimer, der für den RKV Bad Kreuznach startet, triumphierte mit dem deutschen Kajak-Einer-Team und wurde Europameister. Früh legte das Trio einen fehlerfreien Lauf und eine bärenstarke Zeit vor, die keiner unterbieten konnte.

Eine Nation nach der anderen biss sich die Zähne aus an den 88,14 Sekunden. Am nächsten kamen die Franzosen, doch auch sie waren mit 88,74 Sekunden langsamer. Und so bejubelte Dietz gemeinsam mit Marten Konrad (Dormagen) und Christian Stanzel (Augsburg) den Gewinn der Goldmedaille.

Zuvor hatte sich bereits Paulina Pirro vom KSV mit den deutschen U23-Frauen Silber gesichert. Die Feilbingerterin, Emily Apel aus Augsburg und Antonia Plochmann aus Fürth blieben fehlerfrei. 101,48 Sekunden wurden für die drei gestoppt, nur Tschechien war mit 99,44 Sekunden schneller. Damit wiederholte das deutsche Team den Vorjahreserfolg, 2024 war es in gleicher Besetzung ebenfalls zu Silber gepaddelt.

Im Einzel eine Runde weiter

Für die beiden Bad Kreuznacher waren die Teamrennen in Solkan nicht der erste Auftritt gewesen. Wenige Stunden zuvor waren beide bereits zum Vorlauf der Einzel-Konkurrenz im Kajak-Einer angetreten und hatten problemlos den Sprung ins Halbfinale geschafft. Paulina Pirro belegte Rang sechs und deutete an, dass sie in den Kampf um eine Medaille eingreifen kann. Sie hatte lediglich 2,25 Sekunden Rückstand auf die polnische Vorlauf-Siegerin Dominica Brzeska.

Bei den Männern erreichte Enrico Dietz als bester Deutscher den zwölften Rang. Er hatte dabei 4,26 Sekunden Rückstand auf den Italiener Xabier Ferrazzi, der vorne lag. „Es war ein taktischer Lauf, um Kräfte zu sparen“, sagte Dietz.

Weiter geht es in der Einzel-Konkurrenz für die beiden Bad Kreuznacher am Freitag mit dem Halbfinale und im besten Fall auch mit dem Endlauf. Zudem starten die Nahe-Piloten in den beiden Wettbewerben auf der Cross-Strecke.