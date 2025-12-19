Lautwein und Brenner obenauf „Diesel“ und „Wiesel“ lösen Ticket für Hyrox-WM 2026 Frank Steinseifer 19.12.2025, 09:44 Uhr

i Waren beim Hyrox-Wettkampf in Frankfurt wieder ein unschlagbares Duo: Ex-Weltmeister Tobias Lautwein (links) und Trainingspartner Christof Brenner gewannen im Hyrox Double Pro und lösten damit das Ticket für die WM 2026 in Stockholm. Frank Steinseifer

Sie schoben, zogen und rannten sich an die Spitze: Tobias Lautwein und Christof Brenner dominierten in Frankfurt und sicherten sich das WM-Ticket. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach – und ihre Kritik am Hyrox-Hype überrascht.

Schieben, schleppen, ziehen, rennen – der Hyrox-Hype ist nicht zu bremsen. Die 2017 vom zweifachen Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste gegründete und geschickt vermarktete Fitnesssportart Hyrox boomt unaufhörlich weiter. In diesem Jahr sind weltweit in über 90 großen Wettkämpfen rund 800.







Artikel teilen

Artikel teilen