24-Stunden-Klassiker in Enspel Die schönsten Bilder und Ergebnisse vom Stöffel-Race Marco Rosbach 08.07.2026, 22:45 Uhr

i Wenn es Nacht wird im Stöffelpark, entfaltet das 24-Stunden-Rennen seine ganz eigene Magie. Volker Horz

Jedes 24-Stunden-Rennen ist reizvoll, doch beim Stöffel-Race ist die Kulisse einzigartig. Der Tertiär- und Industrie-Erlebnispark bietet nicht nur eine anspruchsvolle Strecke mit vielen Höhenmetern, sondern liefert Bilder, die in Erinnerung bleiben.

Ein ganzer Tag, 24 Stunden: Was die tapferen Mountainbiker beim Stöffel-Race in Enspel leisten, ist für viele unvorstellbar. Während der Stundenzeiger zwei komplette Runden auf der Uhr gedreht hat, haben es Sabrina Ernst aus Bremen als beste Einzelstarterin und Benjamin Maus aus Windeck-Leuscheid auf beeindruckende Zahlen geschafft.







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