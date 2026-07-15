Bei hohen Temperaturen in Hamm Die schönsten Bilder und die Ergebnisse vom Triathlon Jona Heck 15.07.2026, 16:00 Uhr

i Der Raiffeisen-Traithlon in Hamm fand bei hohen Temperaturen statt. Volker Horz

Schwimmen, Radfahren, Laufen – all das bei hochsommerlichen Temperaturen. Die Hitze schreckte die vielen Ausdauersportler in Hamm aber nicht ab. Der Raiffeisen-Triathlon war ein voller Erfolg und bot den Zuschauern spannende Positionskämpfe.

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand vergangenen Sonntag der fünfte Raiffeisen-Triathlon in Hamm statt. Ohne Verletzungen und schwerere Ausfälle ging das Event über die Bühne, gleichzeitig war eine Rekordteilnehmerzahl von circa 200 Athleten und Athletinnen in Hamm zugegen.







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