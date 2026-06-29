Dreikirchen feiert die Helden Die schönsten Bilder und die Ergebnisse vom Triathlon Marco Rosbach 29.06.2026, 17:42 Uhr

i Das Ziel in sich, den eigenen Namen schon im Ohr: Auch der Einlauf in Dreikirchen war für die Teilnehmer etwas Besonderes. Marco Rosbach

Ein Dorf feiert seine Helden: Wenn Dreikirchen zum Triathlon-Duathlon bittet, dann sind die Startplätze ruckzuck „ausverkauft“. Wer die 28. Auflage erlebt hat, weiß, warum die Teilnehmer auch bei großer Hitze kommen. Die Geschichte über 100 Bildern.

Der Schmerz geht, was bleibt, ist das Gefühl, vom ganzen Dorf getragen zu werden: Überall plätscherte Wasser, als die Athleten auf dem Weg von Hundsangen nach Dreikirchen nicht nur mit der harten Radstrecke zu kämpfen hatten, sondern auch mit den enorm hohen Temperaturen und Sonne ohne Ende.







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