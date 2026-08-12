In knapp 55 Stunden mit dem Rennrad einmal quer durch Deutschland – alleine das ist schon eine Leistung. Eine Bad Kreuznacherin war bei diesem Rennen sogar die schnellste Frau unter 50 Jahren.
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Von der ambitionierten Fußballerin beim FSV Bretzenheim zur Ausdauersportlerin und nun auch zur Deutschen Meisterin: Selina Knaul aus Bad Kreuznach hat ihrer eindrucksvollen Karriere die Krone aufgesetzt.Die 31-Jährige absolvierte beim Race Across Germany (RAG) die anspruchsvolle Strecke von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen nonstop in einer Gesamtzeit von 54:38 Stunden und sicherte sich als schnellste Fahrerin den DM-Titel in der Kategorie ...