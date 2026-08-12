Selina Knaul holt DM-Gold Die Schnellste zwischen Flensburg und Garmisch Olaf Paare 12.08.2026, 11:12 Uhr

i Nach der Zielankunft ist die Freude über den DM-Titel groß bei Selina Knaul und ihrer Crew, die sie auf den 1130 Kilometern quer durch Deutschland unterstützt hat. Knaul

In knapp 55 Stunden mit dem Rennrad einmal quer durch Deutschland – alleine das ist schon eine Leistung. Eine Bad Kreuznacherin war bei diesem Rennen sogar die schnellste Frau unter 50 Jahren.

Von der ambitionierten Fußballerin beim FSV Bretzenheim zur Ausdauersportlerin und nun auch zur Deutschen Meisterin: Selina Knaul aus Bad Kreuznach hat ihrer eindrucksvollen Karriere die Krone aufgesetzt.Die 31-Jährige absolvierte beim Race Across Germany (RAG) die anspruchsvolle Strecke von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen nonstop in einer Gesamtzeit von 54:38 Stunden und sicherte sich als schnellste Fahrerin den DM-Titel in der Kategorie ...







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