Großes Turnier von Sen5 Mayen Die Ring-Arena wird zum Karate-Spektakel Jürgen C. Braun 07.01.2026, 10:57 Uhr

i Von Freitag bis Sonntag werden sich rund 1200 Karateka beim großen Turnier von Sen5 Mayen auf dem Nürburgring in der Ring-Arena tummeln. Jürgen C. Braun

Die Ring-Arena wird zum Zentrum des Karate mit 1200 Teilnehmern aus 26 Ländern. Spannende Kämpfe und ein vielseitiges Eventprogramm sorgen für Faszination und Abwechslung in der motorsportlosen Zeit auf dem Nürburgring.

Das letzte Spektakel mit Hunderten von Aktiven und vielen begeisterten Zuschauern auf den Tribünen der Eifeler Event-Location, nämlich die deutsche Meisterschaft im karnevalistischen Gardetanz, ist noch nicht einmal vier Wochen her, da steht das nächste „dicke Ding“ am Nürburgring bereits bevor: Rund 1200 weibliche und männliche Karateka aus 26 Nationen treffen sich von Freitag bis Sonntag in der Arena und auf dem Boulevard.







