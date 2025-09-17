Nach einem Jahr Auszeit wird im Eifel-Dorf Leienkaul wieder American Football geboten. Wie sich die Mosel Valley Tigers im Kampf gegen die Gegner aus Städten in Hessen und dem Saarland schlagen.
Die Paarungen der Bezirksliga Mitte im American Football in Zahlen: 373 gegen 105.315, 373 gegen 37.667 und 373 gegen 10.685. Und mit Namen: Leienkaul gegen Hanau, Leienkaul gegen Saarlouis, Leienkaul gegen Gernsheim. Es mutet tatsächlich so an wie der Kampf zwischen dem kleinen David und dem großen Goliath.