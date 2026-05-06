Vielseitigkeitsreiten Die Landesjugendschärpe Plus geht an Clea-Marleen Jahr Michael Bongard 06.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Benzweilerin Caya Marina Jahr vom RuFV Rheinböllen gewann den Stil-Geländeritt Klasse A* beim großen Vielseitigkeitsturnier in Kleinweidelbach. B&P Schmitt

Der 1. Mai stand wieder ganz im Zeichen der Vielseitigkeit auf der Reitanlage in Kleinweidelbach. Ausrichter RuFV Rheinböllen stemmte wieder eine tolle Veranstaltung – mit tollen Erfolgen seiner Reiterinnen.

Die Vielseitigkeit, die Sparte des Reitens, die auch als die „Krone der Reiterei“ bezeichnet wird, hat wieder auf der Anlage in Kleinweidelbach Station gemacht. Der heimische Reit- und Fahrverein RuFV Rheinböllen richtete erneut die Landesjugendschärpe und die Landesjugendschärpe Plus aus.







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