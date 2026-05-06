Der 1. Mai stand wieder ganz im Zeichen der Vielseitigkeit auf der Reitanlage in Kleinweidelbach. Ausrichter RuFV Rheinböllen stemmte wieder eine tolle Veranstaltung – mit tollen Erfolgen seiner Reiterinnen.
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Die Vielseitigkeit, die Sparte des Reitens, die auch als die „Krone der Reiterei“ bezeichnet wird, hat wieder auf der Anlage in Kleinweidelbach Station gemacht. Der heimische Reit- und Fahrverein RuFV Rheinböllen richtete erneut die Landesjugendschärpe und die Landesjugendschärpe Plus aus.