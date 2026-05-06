Vielseitigkeitsreiten
Die Landesjugendschärpe Plus geht an Clea-Marleen Jahr
Die Benzweilerin Caya Marina Jahr vom RuFV Rheinböllen gewann den Stil-Geländeritt Klasse A* beim großen Vielseitigkeitsturnier
Die Benzweilerin Caya Marina Jahr vom RuFV Rheinböllen gewann den Stil-Geländeritt Klasse A* beim großen Vielseitigkeitsturnier in Kleinweidelbach.
B&P Schmitt

Der 1. Mai stand wieder ganz im Zeichen der Vielseitigkeit auf der Reitanlage in Kleinweidelbach. Ausrichter RuFV Rheinböllen stemmte wieder eine tolle Veranstaltung – mit tollen Erfolgen seiner Reiterinnen.

Lesezeit 1 Minute
Die Vielseitigkeit, die Sparte des Reitens, die auch als die „Krone der Reiterei“ bezeichnet wird, hat wieder auf der Anlage in Kleinweidelbach Station gemacht. Der heimische Reit- und Fahrverein RuFV Rheinböllen richtete erneut die Landesjugendschärpe und die Landesjugendschärpe Plus aus.

Ressort und Schlagwörter

ReitenSport

Top-News aus dem Sport