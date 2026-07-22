WM-Auftakt in den USA Die Kajakrolle bereitet Ricarda Funk Probleme Olaf Paare 22.07.2026, 13:45 Uhr

i Bei der rund zweistündigen Eröffnungsfeier der Kanuslalom-WM in Oklahoma City trugen Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach und Sideris Tasiadis aus Augsburg die deutsche Fahne. Uta Büttner

Die WM ist eröffnet. Bei ihrer ersten von vier Medaillenchancen landete Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach auf dem sechsten Rang. Das Gefühl für das Wasser auf dem Kanal in Oklahoma City stimmt aber.

Mit einem sechsten Platz ist Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach in die Kanuslalom-Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Oklahoma City gestartet. Es war die beste deutsche Platzierung beim Einzelzeitfahren des Cross-Wettbewerbs. Für die 34-Jährige lag eine Medaille im Bereich des Möglichen, doch die Kajakrolle, die bei den Crossrennen an einer ganz bestimmten Stelle absolviert werden muss, bereitete ihr Probleme.







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