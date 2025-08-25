Die Bad Kreuznacher Jahnhalle war einmal mehr der Austragungsort einer hochklassigen Meisterschaft im Ringen. Die besten Rheinland-Pfälzer kämpften um Titel und Medaillen. Dabei wussten auch die jungen Wilden der Gastgeber zu überzeugen.

Auch bei der zweiten Auflage der offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Ringer lief es organisatorisch nicht ganz rund.

Beim ersten Versuch im März hatte es einen Computer-Crash gegeben, sodass die Titelkämpfe abgebrochen werden mussten. Dieses Mal fiel kurz vor den Finalkämpfen in der Jahnhalle das Internet aus. Durch eine Absicherung auf mehreren Laptops konnte die Meisterschaft trotzdem zu Ende gebracht werden. „Auch die Siegerehrung haben wir hinbekommen. Es geht besser, aber alles glimpflich abgegangen, Schulnote drei“, bilanzierte Oliver Eich, Abteilungsleiter des VfL Bad Kreuznach.

Ringer sammelten Wettkampfpraxis

Das Turnier war eine Entschädigung für die Ringer, die im März vom Ausfall betroffen gewesen waren. Und viele kamen erneut, neue Teilnehmer meldeten zusätzlich, sodass die einzelnen Gewichtsklassen gut besetzt waren. Das lag auch daran, dass viele Starter nicht nur antraten, um sich Titel und Medaillen zu sichern, sondern auch, um Wettkampfpraxis für die anstehenden Mannschaftswettkämpfe zu sammeln.

Das war auch der Ansporn für die gastgebende Riege der Wrestling Tigers des VfL. Deren Trainer Karl-Heinz Helbing schickte zahlreiche Nachwuchsleute, die erst vor kurzer Zeit mit dem Ringen angefangen haben, auf die Matte. „Die Jungs haben sich super geschlagen“, lobte Eich. Im griechisch-römischen Stil gewann der VfL unter 17 Kontrahenten sogar die Teamwertung, im Freistil wurde er unter 22 Klubs Dritter. Diese Ergebnisse sind umso höher einzuschätzen, weil in Stefan Tonu, der Vater geworden ist, Magomed Bataev (Montage) und dem verletzten Shamil Idrisov drei Eckpfeiler des Oberliga-Teams ausgefallen waren.

Mostafa Rashed holt den einzigen Landestitel für den VfL

Aus den nachrückenden Ringern stachen zwei heraus, die jeweils Zweite wurden. Selim Satici entstammt eigentlich einer Boxer-Familie, doch auch im Ringertrikot machte er in der Freistil-Klasse bis 125 Kilogramm eine starke Figur. Das galt auch für Vladyslav Tkaschenko in der Klasse bis 130 Kilogramm im griechisch-römischen Stil. Er wird im September erst 17 Jahre, mischte aber bereits das Männerfeld auf. Beide VfLer mussten sich jeweils nur erfahrenen Bundesliga-Ringern des ASV Mainz 88 geschlagen geben. Tkaschenko verlor den entscheidenden Kampf gegen Sieger Abdallh Karem lediglich mit 0:2 nach Punkten. Auch Daniel Dering ist einer der VfL-Newcomer. Er durfte sich im Freistil bis 97 Kilogramm über die Bronzemedaille freuen.

Bronze ging auch an Georgiy Gezelishvili in der Satici-Klasse bis 125 Kilogramm, an Nikita Hörner (griechisch-römisch, bis 77 Kilogramm) und an Kevin Haaf (griechisch-römisch, bis 87 Kilogramm). Einziger Turniersieger der Bad Kreuznacher war Mostafa Rashed im griechisch-römischen Stil bis 82 Kilogramm. Er hatte in Julian Willer von MS Schifferstadt nur einen Konkurrenten, doch dem war er technisch überlegen. Eine bemerkenswerte Bilanz wiesen auch die drei Esleem-Brüder auf, die allesamt Griechisch-römisch-Spezialisten sind. Mohamed (60 Kilogramm) wurde Zweiter, Majed (63 Kilogramm) Dritter und Mustafa (67 Kilogramm) Sechster.